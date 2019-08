Au am Rhein – Zeugen gesucht

Anzeige

Au am Rhein (ots) – Umherfahrende Motocross-Fahrer, die zudem mit Schreckschusswaffen herumgeschossen haben sollen, meldeten am Montagabend kurz nach 22 Uhr mehrere Anwohner aus Au am Rhein der Polizei. Die Bike-Fahrer sollen auch in Bietigheim und Durmersheim unterwegs gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers in Rastatt haben die Ermittlungen zu den Störenfrieden aufgenommen und bitten um sachdienliche Zeugenhinweise unter Telefon: 07222 761-0. /ag

