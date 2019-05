Auseinandersetzung endet mit blutiger Nase

Anzeige

Offenburg (ots) – Gestern Nachmittag waren zwei Männer in der Bahnhofshalle in Offenburg in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in eine wechselseitig begangene Körperverletzung. Hierbei zog sich einer der Beteiligten eine blutende Verletzung an der Nase zu. Da gegen beide Personen ein Bahnhofsverbot bestand, wurde ihnen seitens der Bundespolizei ein Platzverweis erteilt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4277384