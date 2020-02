Auseinandersetzung im Bahnhof Kehl/ Bundespolizei sucht Zeugen

Anzeige

Kehl (ots) – Gestern Nachmittag gegen 15:35 Uhr soll es am Bahnsteig zu Gleis drei im Bahnhof Kehl zu einer Körperverletzung gekommen sein. Hierbei soll eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und zwei bislang unbekannten männlichen Personen in eine Handgreiflichkeit gemündet haben. Im Anschluss soll der 23-Jährige geschlagen und getreten worden sein, woraufhin er eine blutige Nase davontrug. Die beiden bislang unbekannten männlichen Personen können nur unzureichend beschrieben werden, lediglich ihr Alter konnte auf ca. 25 Jahre geschätzt werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der gestrigen Auseinandersetzung im Bahnhof Kehl. Wer Angaben zu den beiden bislang unbekannten männlichen Personen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

