Auseinandersetzung im Bahnhof Offenburg / Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) – Am Dienstag Spätnachmittag kam es im Bahnhof Offenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als mehrere Streifen von Landes-und Bundespolizei am Bahnhof Offenburg eintrafen, hatten sich bereits einige Beteiligte vom Tatort entfernt. Am Bahnhof und im Nahbereich konnten drei Personen festgenommen werden. Die Angehörigen beider Personengruppen machen unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt. Nach derzeitigen Ermittlungen war sogar ein Messer im Spiel, verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zur Sache machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

