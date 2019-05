Auseinandersetzung in Nahverkehrszug/Bundespolizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe Rastatt (ots) – Gestern Abend gegen 21:20 Uhr soll es in einem Zug der KVV (Linie S 8), auf der Fahrt von Karlsruhe nach Rastatt, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein. Laut ersten Erkenntnissen soll ein Beteiligter den Zug beim Halt im Bahnhof Ötigheim verlassen haben. Der zweite Beteiligte, ein 30-jähriger Kenianer, wurde durch Beamte der Landespolizei am Bahnhof Rastatt angetroffen. Auf die vermeintliche Auseinandersetzung im Zug angesprochen äußerte er, Geschädigter zu sein. Weitere Angaben machte er nicht, die Hintergründe sind unklar. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung am 06. Mai gegen 21:20 Uhr machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

