Auseinandersetzung in Nahverkehrszug und im Bahnhof Kehl/ Bundespolizei sucht Zeugen

Kehl Kork Legelshurst (ots) – Am vergangenen Samstag(21.09)gegen 10:30 Uhr soll es in einem SWEG Zug zwischen Legelshurst und Kehl zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Marokkaner und einem 37-jährigen Iraner gekommen sein. Der Streit soll eskaliert sein, als beide den Zug im Bahnhof Kehl verließen. Hierbei soll der eine den anderen mehrfach mit einem Fahrradschloss geschlagen und auch verletzt haben. Beide beschuldigen sich gegenseitig und machen widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der verbalen Streitigkeit im SWEG Zug oder zur körperlichen Auseinandersetzung im Bahnhof Kehl machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

