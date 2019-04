B 28, Gemarkung Willstätt – schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Anzeige

Willstätt (ots) – Am Mittwochabend, gegen 21:15 Uhr, ereignete sich auf der B 28, in Höhe Willstätt-Sand, Fahrtrichtung Kehl, ein Verkehrsunfall bei dem fünf Personen verletzt wurden. Die B 28 ist in diesem Bereich vierspurig ausgebaut. Ein VW Golf befuhr den rechten Fahrstreifen und wurde von einem Citroen überholt. Ein heranfahrender BMW fuhr auf den Citroen auf. Daraufhin drehte sich der Citroen und touchierte, vermutlich in der Drehbewegung, den VW Golf. Im Anschluss überschlug sich der Citroen und kam, auf dem Dach liegend, rechts neben der Fahrbahn in Unfallendstellung. Der Fahrer des BMW sowie die zwei Insassen im Citroen wurden schwer verletzt, die Insassen im VW Golf erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 35000 Euro.

/mh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4248818