B33 – zwischen Gengenbach und Biberach – Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Am heutigen Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, wendete die Fahrerin eines gelben VW, Transporters, über den Lkw Parkplatz auf der B33, Höhe Biberach, um wieder auf die B33 in Richtung Offenburg auffahren zu können. Um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden musste ein 40-jähriger Passat-Fahrer, welcher auf der B33 in Richtung Haslach fuhr, eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein nachfolgender 69-jähriger VW, Caddy-Fahrer fuhr daraufhin auf den Passat auf. Am Passat und am Caddy entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Bei dem gelben VW, Transporter, soll es sich um ein älteres Modell mit einem Bonner (BN) Kfz-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Rufnummer: 07832 975920 in Verbindung zu setzen.

