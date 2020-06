BÃ¼hlertal – Nach Unfall fÃ¼nf Personen verletzt

Anzeige

Bühlertal (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr war ein mit vier Personen besetzter Dacia Duster auf der L83 von Sand in Richtung Bühl unterwegs. In der Ortsdurchfahrt Bühlertal kam der 36-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Eine 57-jährige Mitfahrerin im Dacia, die keinen Sicherheitsgurt trug, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Karlsruhe geflogen werden musste. Auch der Fahrer wurde schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Dacia, darunter ein vierjähriges Kind, wurden leicht verletzt. Die 69-jährige Fahrerin des BMW wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie war alleine im Auto. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße in Bühlertal gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro. /CBR

