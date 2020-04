BAB 5 (Höhe Willstätt) – Pkw-Führer kollidiert mit Leitplanke!

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstag, 25.04.2020, gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Führer die BAB 5 in südlicher Richtung. Unmittelbar nach der Tank- und Rastanlage Renchtal-West, kam der aus Kehl stammende Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge zwei Mal mit der Außenschutzplanke bevor er zum Stillstand kam. Durch die Kollision zog sich der Pkw-Führer leichte Verletzungen zu. Am Pkw und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Der Pkw des Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Da der alleinbeteiligte Pkw-Führer hinsichtlich der Unfallentstehung widersprüchliche Angaben tätigte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 0781/21-4200.

/CLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4580843 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4580843