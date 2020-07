Drei Verletzte bei Auffahrunfall vor dem Autobahndreieck Karlsruhe

Anzeige

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe sind am Mittwochmittag drei Personen verletzt worden. Es entstand Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste kurzzeitig komplett und über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, teilte die Polizei mit.

Wie die Polizei ermittelte, fuhr gegen 11.35 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters auf dem Weg in Richtung Frankfurt vor dem Autobahndreieck Karlsruhe auf einen vor ihm fahrenden Kleinwagen auf. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen.

Die vorausfahrende Autofahrerin hatte abgebremst, weil sie auf ein Stauende zusteuerte. Deswegen traf der Kleintransporter den Wagen mit derartiger Wucht, dass dieser auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen geschoben wurde. Von dort schleuderte das Auto noch auf einen rechts dahinter fahrenden Lkw.

Der 44-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens und auch ihre 19-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden beteiligten Lkw-Fahrer im Alter von 33 und 53 Jahren wurden nicht verletzt.

Der Schaden am Transporter wird laut Polizei auf 10.000 Euro geschätzt, der am Pkw auf 8.000 Euro. Am ersten Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, am zweiten von ungefähr 3.000 Euro.

Weil Schmierstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn aufwendig und nass gereinigt werden, teilte die Polizei mit.

