BAB 5, zw. AS Appenweier und AS Achern – Unfallflucht durch Sattelzug!

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Freitag, 13.09.2019, gegen 12.48 Uhr, befuhr der Führer eines Opel Astra mit BH-Zulassung die BAB 5 in nördlicher Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern, wechselte der Führer eines bisher unbekannten Sattelzuges unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Sattelzug zu verhindern, wich der Führer des Opel Astra auf den linken Fahrstreifen aus. Trotz einer Gefahrenbremsung durch den Führer eines nachfolgenden Citroen C3 mit UL-Kennzeichen, kam es auf dem 3ten Fahrstreifen zur Kollision der beiden Pkws. In der Folge wurde der Citroen nach links abgewiesen und touchierte die dortige Betonleitwand. Ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen, setzte der Führer des Sattelzuges seine Fahrt fort. An den geschädigten Pkw’s entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Personen kamen durch den Verkehrsunfall nicht zu Schaden.

Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen nach dem flüchtigen Lkw-Führer aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07223/80847112 zu melden.

/FL

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4375160