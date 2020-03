BAB A5 bei Ubstadt-Weiher – Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Anzeige

Ubstadt-Weiher (ots) – Bei einem Auffahrunfall ist am Montag gegen 12.45 Uhr auf der Autobahn 5 bei Ubstadt-Weiher in Fahrtrichtung Frankfurt der 48 Jahre alte Fahrer eines Lkw-Gespanns am an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 48-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte erst nach etwa einer Stunde unter Einsatz der Feuerwehren Ubstadt-Weiher und Bruchsal geborgen werden. Er kam unter Einsatz eines Rettungshubschraubers mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr ist noch völlig auszuschließen. Sein 38-jähriger Unfallkontrahent blieb indessen unverletzt. Im Einsatz waren zur Versorgung der Verletzten neben der Hubschrauberbesatzung noch zwei Notärzte mit zwei Rettungsteams. Insgesamt wird der Schaden auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht fest.

Die nach Norden führende Richtungsfahrbahn war zunächst voll gesperrt. Erst gegen 14.20 Uhr konnten die beiden linken Fahrspuren wieder freigegeben werden. Zeitweilig hatte sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge gebildet.

Derzeit dauern die Bergungsmaßnahmen noch an. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wird noch eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig.

In der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 15.10 Uhr wurde der Staubereich hinsichtlich der Bildung einer erforderlichen Rettungsgasse mit einem zivilen Videofahrzeug zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Kronau überwacht.

Auf einer Strecke von rund sieben Kilometern bildeten zwölf Pkw, 41 Lkw und zwei Wohnmobile keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse. Zwei Autos, ein Lkw und zwei Wohnmobile behinderten gar Einsatzfahrzeuge. Bei den 60 Verstößen sind damit Bußgelder in Höhe von 14.000 Euro zu erwarten.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4549071 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4549071