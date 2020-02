BAB A5 – Kronau – Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 150.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der BAB A5 in Höhe Kronau. Ein 37-Jähriger war gegen 07.35 Uhr mit seinem Lkw auf der BAB A 5 in Richtung Süden unterwegs. In Höhe Kronau fuhr er einem, am Stauende stehenden Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Lkw auf einem weiteren Lkw aufgeschoben. Der Verursacher und ein weiterer Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen gesperrt. Zwei Schwerfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe und weitere Flüssigkeiten ausgelaufen waren ist eine Nassreinigung der Fahrbahn erforderlich.

Dieter Werner, Pressestelle

