Bad Herrenalb – 34-Jährige erleidet lebensgefährliche Verletzungen nach Ausritt

Bad Herrenalb (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Sonntagmittag eine 34-Jährige, die mit ihrer Familie ein Pony ausritt. Gegen 14 Uhr begleiteten die Eltern ihre 6-jährige Tochter beim Reiten eines Ponys in Rotensol auf einem Feldweg bei der Bergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Geräusch im Wald das Pony aufgeschreckt haben. Daraufhin scheute das Pony, drückte den Vater zur Seite und galoppierte mit dem Kind im Sattel davon. Die Mutter versuchte noch an den Zügeln das Pferd aufzuhalten. Dabei wurde sie mehrere Meter mitgeschleift und durch das ausschlagende Tier am Kopf und Oberkörper schwer verletzt. Das Kind und der Vater blieben unverletzt. Die Frau wurde mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

