Bad Herrenalb- Auf Mann eingeschlagen

Bad Herrenalb (ots) – Zwei bis drei Männer sollen am Sonntag kurz nach Mitternacht beim Sägwasenplatz auf einen 31-Jährigen grundlos eingeschlagen haben. Das betrunkene Opfer selbst konnte die Tatverdächtigen nicht beschreiben, es habe sich aber nicht um deutschsprachige Personen gehandelt. Der 31-Jährige wurde mit Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Herrenalb, Telefon 07081 2426, erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4364034