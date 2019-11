Bad Herrenalb – Einbruch in ein Einfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Herrenalb gekommen. Die Täter konnten vorerst unerkannt entkommen.

In der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus im Kirchenweg. Sie hebelten vermutlich eine von der Straße abgeneigte Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie Schubladen sowie Schränke und konnten mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten. Die Täter entkamen nach bisherigen Erkenntnissen erst kurz vor Eintreffen der Hauseigentümer. Die Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Bad Wildbad aufgenommen. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bezifferbar.

Markus Beckert, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 – 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4450015 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4450015