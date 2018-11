Bad Herrenalb – Einbruch in Hotel

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – In der Nacht zum Montag drangen bislang unbekannte Täter über eine aufgebrochene Terrassentür in ein Hotel in der Mönchstraße in Bad Herrenalb ein. Die Diebe entwendeten mehrere Hundert Euro aus einer Kasse und ergriffen anschließend die Flucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Bad Herrenalb, Telefon 07083/2426, erbeten.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4106794