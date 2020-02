Bad Herrenalb – Einbruch in Klinik

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – Im Zeitraum von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in eine Klinik in Bad Herrenalb eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten zwischen 20:30 Uhr und 7:30 Uhr eine Terrassentüre auf und verschafften sich so Zugang in das Anwesen in der Falkenburgstraße. Dort brachen sie die Türe eines Raumes auf, aus dem sie Bargeld im vierstelligen Bereich entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1613511 in Verbindung zu setzen.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

