Bad Herrenalb – Einbruch in Rohbau

Calw (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Rohbau in Bad Herrenalb eingebrochen und haben dabei Baumaschinen und Materialien im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Täter hebelten zunächst zwischen 20:00 und 07:30 Uhr eine provisorische Zugangstür im Untergeschoss des im Lindenweg gelegenen Gebäudes auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Stockwerke und nahmen dabei herumliegende Baumaterialien sowie diverse Baumaschinen wie Winkelschleifer, Akkuschrauber etc. mit sich. Zum Abtransport des umfangreichen Diebesguts wurde vermutlich ein Fahrzeug verwendet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

