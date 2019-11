Bad Herrenalb- Falsche Polizeibeamte verunsichern Senioren

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – Zurzeit treiben wieder überall falsche Polizeibeamte ihr Unwesen, so auch am Dienstag vermehrt in Bad Herrenalb. Es werden insbesondere ältere Menschen angerufen, denen vorgegaukelt wird, sie hätten es mit einem Polizisten zu tun. Der Mann meldet sich unter irgendeinem Namen und gibt vor er sei von der Polizei oder auch von der Kriminalpolizei und es sei zu einem Einbruch in der Nachbarschaft gekommen. Einer der Täter wäre flüchtig, außerdem habe man Schriftstücke mit dem Namen und der Adresse des Angerufenen gefunden. Aus diesem Grund sei es sinnvoll Geld und Wertsachen zur Aufbewahrung der Polizei zu übergeben. Die Anrufer sprechen sehr seriös, dass die Senioren tatsächlich glauben, sie hätten es mit der Polizei zu tun. Die Ganoven erwecken den Eindruck, dass die Angerufenen um ihre Ersparnisse fürchten müssten. Die Täter nutzen hierbei die Rufnummer 2427, ähnlich der des Polizeipostens oder auch die Nummer 0893479847. Diese Telefonnummern sind sind aber ungültig und existieren nicht. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen in Bad Herrenalb und Rotensol sehr clever und fielen nicht auf den falschen Polizeibeamten herein, allerdings waren die Betroffenen sehr verunsichert.

Die Polizei warnt eindringlich davor, solchen Anrufern ins Netz zu gehen!

Geben Sie bei derartigen Anrufen keine familiären und finanziellen Verhältnisse preis

Lassen Sie sich in jedem Fall den Namen und die Dienststelle des Anrufers geben

Suchen Sie für Rückrufe die Telefonnummer der Polizeidienststelle selbst heraus

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung und händigen Sie Fremden niemals Geld und Wertgegenstände aus

Bei Zweifeln an der Echtheit des Anrufs verständigen Sie die Polizei und erstatten Anzeige

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4438030