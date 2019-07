Bad Herrenalb- In Kindergarten eingebrochen

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in einen Kindergarten in der Dobler Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so in die Räume, durchsuchten Schränke und Schubladen und brachen Spinde auf. Schließlich entkamen sie mit Bargeld. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Herrenalb, Telefon 07083 2426, erbeten.

