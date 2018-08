Bad Herrenalb-Leitpfosten herausgerissen- Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Wie beinahe in jedem Jahr nach dem Reiterfest wurden auch dieses Mal wieder zwischen Neusatz und Dobel 15 bis 20 Leitpfosten herausgerissen. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei stellten den Sachverhalt am Dienstagmorgen fest. Nicht nur dass es mehrere Stunden dauert, die Pfosten wieder aufzustellen, darüber hinaus ist die Verkehrssicherheit beeinträchtigt, da in der Dunkelheit die Fahrbahnbegrenzung nicht mehr erkennbar ist. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Herrenalb, Telefon 07083 2426, erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4023894