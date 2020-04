Bad Herrenalb – Lkw aufgebrochen

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – Von Donnerstag, 16. April, auf Freitag, 17. April, wurde im Hirschwinkelweg ein Lkw Mercedes-Benz aufgebrochen und Elektronikgeräte im Wert von rund 1.500 Euro gestohlen. Durch die eingeschlagene Fahrerscheibe gelangte der unbekannte Täter in das Führerhaus des auf dem Parkplatz oberhalb der Gaistalstraße abgestellten Lkws. Hier nahm er ein Handy und ein Tablet der Marke Samsung sowie ein TomTom-Navigationsgerät an sich. Neben dem Diebstahlsschaden wurde ein Sachschaden von rund 800 Euro angerichtet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

