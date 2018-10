Bad Herrenalb – Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Friseurgeschäft

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – Nach einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Nacht zum Donnerstag hofft der Polizeiposten Bad Herrenalb auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen schnitten Unbekannte ein Loch in die Schaufensterscheibe und stiegen ein. Aus einer Auslage des Nebenraums wurden diverse Damenbekleidungsstücke, Wollschals, Mützen und Handschuhe gestohlen. Bei der Suche nach Bargeld in der am Vorabend entleerten Registrierkasse mussten sich die Diebe allerdings ohne Beute abfinden.

Allein der an der Scheibe angerichtete Schaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Herrenalb unter 07083/2426 entgegen.

