Bad Herrenalb – Polizei sucht Unfallverursacher

Bad Herrenalb (ots) – Auf der Landstraße zwischen Dobel und Bad Herrenalb zwang am Dienstagabend ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw-Lenker zu einem Ausweichmanöver. Dieser kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher fuhr davon unbeirrt weiter. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Der 20-jährige Geschädigte fuhr um 19.30 Uhr in Richtung Dobel, als ihm in einer Kurve ein Pkw über die Fahrbahnmitte hinaus entgegen kam. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte der 20-Jährige nach rechts. Dadurch kam er in den Grünstreifen und kollidierte mit den Verkehrseinrichtungen. An seinem Pkw entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Verkehrszeichen wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Pkw gehandelt haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1610 entgegen.

