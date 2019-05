Bad – Herrenalb – Rentnerin übersieht Fußgängerin beim Rückwärtsfahren

Anzeige

Calw (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag im Bleichweg in Bad-Herrenalb bei dem eine 83-jährige Autofahrerin beim Rückwärtsfahren eine Frau mit Kinderwagen und Kleinkind übersehen hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Rentnerin mit ihrem Fahrzeug aus einem Parkplatz rückwärts auf die Bleichstraße. Hierbei übersah sie die querende Fußgängerin und touchierte die 75-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Die Dame stürzte zu Boden und wurde in der Folge mit dem linken hinteren Reifen am Fuß überrollt. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise kam es zwischen dem Pkw und den Kindern zu keiner Berührung.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4268724