Bad Herrenalb – Trickbetrüger erfolgreich abgewiesen

Bad Herrenalb (ots) – Trickbetrüger versuchten am Dienstag, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, 20.000 Euro von einer 82-jährigen Frau aus Bad Herrenalb zu erbeuten. Das Vorhaben scheiterte, da die aufmerksame Frau die Trickbetrüger durch gewiefte Rückfragen und Antworten abwimmeln konnte.

Ein unbekannter Anrufer gab sich zunächst als Enkel der Frau aus und begrüßte die 82-Jährige mit den Worten: „Hallo Omi!“ Als der Betrüger schließlich 20.000 Euro im Verlaufe des Telefongespräches forderte und er der Frau mitteilte, dass er in einer Notlage sei, wurde diese stutzig. Daraufhin befragte sie den Anrufer nach ihrem Geburtsdatum. Sie bekam lediglich ausweichende Antworten. Im Hintergrund konnte die 82-Jährige zudem zwei weitere Personen sprechen hören. Als die Betrüger versuchten das Gespräch auf Schmuck oder sonstige Wertgegenstände ihrer Wohnung zu lenken versuchten, verwies sie diese an ihren Sohn. Sie teilte zudem mit, dass Sie nun Rücksprache mit ihrem Sohn halten würde, ob er Kenntnis von der Notlage seines Sohnes habe. Schließlich wurde das Gespräch abrupt unterbrochen und es gingen auch keine weiteren Anrufe mehr bei der Frau ein.

Weitere Tipps rund um das Thema Enkeltrick: – Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. – Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. – Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. – Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. – Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. – Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

