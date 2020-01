Bad Herrenalb – Unfall auf Supermarktparkplatz

Anzeige

Bad Herrenalb (ots) – Polizei und Rettungsdienst wurden am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Unfall auf einem Supermarktgelände in Bad Herrenalb gerufen.

Eine 38-jährige Autofahrerin touchierte eine 81-jährige Fußgängerin, welche gerade den Parkplatz des Marktes in der Ettlinger Straße überquerte. Die Fußgängerin stürzte daraufhin zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der 38-Jährigen entstand kein Schaden.

