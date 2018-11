Unfallflucht: Die Polizei sucht Zeugen

Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, beschädigte ein weißer Pkw einen vor einem Hotel in Bad Herrenalb im Rehteichweg geparkten schwarzen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein durch das Geräusch aufgeschreckter Zeuge konnte laut Polizei Karlsruhe noch einen weißen Pkw davon fahren sehen sowie eine junge Frau, die in ein weiteres geparktes Fahrzeug einstieg und ebenfalls davon fuhr.

Die Polizei bittet, dass sich Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen können, beim Polizeiposten Bad Herrenalb, 07083/2426 melden.

