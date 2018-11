Anzeige

Mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole ist am Dienstag einer Katze ins Auge geschossen worden. Die Besitzerin fand das Tier am Mittwoch gegen Abend unter einer Hecke sitzend in der Nähe des Turmplatzes. Als der Kater operiert und das verletzte Auge entfernt wurde, wurde ein Diabolo-Geschoss festgestellt.

(ots/bnn)