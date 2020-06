Bad Liebenzell – Auto beschädigt – Fahrer flüchtet

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Pforzheimer Straße in Bad Liebenzell zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte vermutlich rückwärts in eine Parkbucht ein und prallte dabei gegen einen geparkten grauen Ford Kuga, an dem ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an das Polizeirevier Calw unter 07051 161-3511 zu wenden.

