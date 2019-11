Bad Liebenzell- Beim Hundesportverein eingebrochen

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – Unbekannte sind übers Wochenende in das Gebäude des Hundesportvereins im Köpflesweg eingebrochen. Da den Tätern kein Bargeld in die Hände fiel, nahmen sie zwei Pavillons und eine Tasche mit Hundeleinen mit. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Liebenzell, Telefon 07052 1333, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

