Bad Liebenzell – Einbrecher versuchen in Firma einzudringen

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 08.05.2020, 17:30 Uhr bis Montag, 11.05.2020, 7:10 Uhr, manipulierten Unbekannte an der Hauptzugangstür einer Firma in Bad Liebenzell. Nach ersten Ermittlungen gelang es hierbei den Tätern nicht, die Türe der in der Hindenburgstraße gelegenen Firma aufzuhebeln, um ins Innere zu gelangen. Durch den Einbruchsversuch hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4594658 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4594658