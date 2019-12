Bad Liebenzell – Hochwertiges Fahrrad von Fahrradträger entwendet

Anzeige

Calw (ots) – In der Schillerallee in Bad Liebenzell haben Unbekannte am Samstagnachmittag zwischen 16 und 17:45 Uhr ein auf einem Fahrradträger aufbewahrtes Mountainbike im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Um an das hochwertige Fahrrad der Marke „YT Industries“ zu gelangen, überwanden die Diebe gleich mehrere Sicherungsvorrichtungen, die das Rad mit dem Träger verbanden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4470847