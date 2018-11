Bad Liebenzell- In Thermalbad eingebrochen

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – Vermutlich zwei Täter sind am Donnerstag im Zeitraum von 0.15 Uhr bis 0.45 Uhr gewaltsam über den Haupteingang in die Paracelsus-Therme eingedrungen. Sie verwüsteten den Kassenbereich und flüchteten ohne Beute. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Liebenzell, Telefon 07052 1333, erbeten.

