Bad Liebenzell- Nach Auffahrunfall in Widersprüche verwickelt

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – Ein 26-jähriger VW-Fahrer hat sich am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Widersprüche verwickelt. Er war um 18.20 Uhr auf dem Weg von Schömberg nach Bad Liebenzell einem vorausfahrenden 72-jährigen Renault-Lenker aufgefahren und sprach zunächst davon, dass er habe plötzlich bremsen müssen. Einige Zeit später gab er dann an, nicht er, sondern seine Verlobte habe das Fahrzeug gelenkt. Diese kam allerdings erst während der Unfallaufnahme mit ihrem eigenen Auto hinzu und widersprach ihrem Freund vehement. Erst nachdem die Lebensgefährtin ihren 26-jährigen Partner zur Wahrheit ermahnte, räumte dieser seine Fahrereigenschaft ein. Schließlich stellte sich heraus, warum der junge Mann nicht gefahren sein wollte, er hatte nämlich über 1,8 Promille intus, was eine Blutentnahme und den Einbehalt seines Führerscheins nach sich zog. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4134969