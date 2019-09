Bad Liebenzell – Unfall im Begegnungsverkehr mit leicht verletzter Person

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – Ein 87-Jähriger hat am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall verursacht, wodurch eine 37-Jährige leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 13.00 Uhr mit seinem BMW auf der Gemeindeverbindungsstraße von Unterhaugstett nach Monakam unterwegs und geriet in einer Rechts-Links-Kurvenkombination auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit der entgegenkommenden Peugeot-Fahrerin zusammen, so dass sich die jeweils linken Fahrzeugseiten streiften. Die leicht verletzte Peugeot-Fahrerin musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4387189