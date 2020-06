Bad Liebenzell – Unfallflucht auf Bahnhofparkplatz

Anzeige

Calw (ots) – Grob 1.000 Euro Sachschaden hat ein nicht bekannter Fahrzeugführer am Samstag an einem auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten BMW verursacht. Dies schien ihn wenig zu kümmern, denn er verließ die Örtlichkeit, ohne sich für den Unfall zu verantworten. Der 50 Jahre alte BMW-Fahrer hatte sein Fahrzeug zwischen 09.00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Als er zurückkam, musste er die Beschädigung am hinteren Stoßfänger, linksseitig, feststellen. Vermutlich wurde der Schaden bei einem Parkvorgang verursacht.

Das Polizeirevier Calw hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter, 07051 1613511, zu melden.

