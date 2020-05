Bad Liebenzell – Zeugen gesucht: Nach Unfall verletzt

Anzeige

Bad Liebenzell (ots) – Zwei Leichtverletze und ein Schaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Landesstraße 179 zwischen Althengstett und Calw-Hirsau. Ein 57-jähriger VW-Fahrer missachtete an einer Stoppstelle beim Einbiegen in die Landesstraße in Richtung Althengstett die Vorfahrt eines 18-jährigen VW-Fahrers. Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

