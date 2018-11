Bad Peterstal-Griesbach, B 28 – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Anzeige

Bad Peterstal-Griesbach (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Oppenau erhoffen sich im Zusammenhang mit einem Diebstahl auf dem Holzplatz an der B 28 am Ortsausgang in Richtung Bad Griesbach Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Sonntagnachmittag und den frühen Montagmorgenstunden hat sich ein Unbekannter an einem dort abgestellten gelben Langholzfahrzeug zu schaffen gemacht. An dem Schwergewicht wurde nicht nur der Tankinhalt von etwa 350 Litern geleert, an der Front des Lasters wurde zudem ein Lampenbügel aus Aluminium mit vier Zusatzscheinwerfern abmontiert und gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, welches für den Durchgangsverkehr auf der B 28 gut einzusehen gewesen sein müsste, werden unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch erbeten.

