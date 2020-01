Bad Peterstal-Griesbach – Davongefahren

Anzeige

Bad Peterstal-Griesbach (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Montagabend zwischen 17:50 Uhr und 18:20 Uhr in der Schwarzwaldstraße offenbar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Honda und hinterließ einen Schaden von ungefähr 2.000 Euro. Am Honda konnten gelbe Lackantragungen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges festgestellt werden. Die Beamten des Polizeiposten Oppenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07804 910883 zu melden. /ag

