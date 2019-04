Bad Peterstal-Griesbach – Rauchentwicklung

Anzeige

Bad Peterstal-Griesbach (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt am Dienstagabend in einer Klinik in der Renchtalstraße zu einer Verpuffung an einem Ölbrenner und somit zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt haben. Gegen 21 Uhr kam es hierbei nicht nur zu einer Rauchentwicklung in dem Gebäude, sondern auch zu einem entsprechend damit einhergehenden Schmorgeruch. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Eine Person musste jedoch durch den Hausmeister aus einem feststeckenden Fahrstuhl befreit werden. /ya

