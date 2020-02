Bad Rippoldsau-Schapbach – Rettung aus Bach: Alkoholisiert Unfall verursacht

Anzeige

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots) – Aus einem Bach musste am Dienstagfrüh gegen 02.10 Uhr ein 33-jähriger Ford Fahrer gerettet werden, nachdem er alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte. Der Mann befuhr die Landesstraße 96 von Oberwolfach kommend in Richtung Schapbach. In einer Linkskurve kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Nachdem der 33-Jährige die Polizei verständigt hatte, wollte er hinter der Leitplanke Schutz suchen, da er keine Warnweste mitführte.

Der Mann rutschte hierbei aus, glitt mehrere Meter einen Abhang hinunter und landete in einem Bachbett. Aufgrund der Strömung war es ihm nicht möglich, sich selbst aus dem Wasser zu befreien. Kniehoch stehend im Wasser wartete er auf die alarmierte Polizei.

Hinzugerufene Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Malteser konnten den Mann unterkühlt aus dem Wasser befreien und vorsorglich in ein Krankenhaus einliefern.

Der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Der 33-Jährige hatte einen Atemalkohol von über 1,2 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

