Bad-Schönborn -26-Jähriger bekommt Flasche über den Kopf geschlagen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend in der Kronauer Bachstraße, bei dem ein 26-Jahre alter Mann eine ca. 1 cm lange, blutende Risswunde am Kopf erlitt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 21:20 Uhr, zwischen dem 26-jährigen Polterabendveranstalter und seinem Nachbarn zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In der Folge griff der 53-Jährige in eine Getränkekiste und schlug dem jungen Mann die Flasche auf den Kopf. Zur Versorgung der Wunde wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4369678