Bad Schönborn – Betrunkener Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Am späten Mittwochabend kontrollierte eine Polizeistreife in Mingolsheim einen Radfahrer, der betrunken auf seinem Mountainbike unterwegs war. Der 47-jährige Fahrradfahrer fiel den Polizisten gegen 23:00 Uhr in der Heidelberger Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Beim Abbiegen in die Friedrichstraße schwankte er hin- und her und drohte mit seinem Fahrrad umzufallen. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille, weshalb der 47-Jährige auf das Polizeirevier gebracht wurde.

