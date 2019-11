Bad-Schönborn – Einbruch in Lagerhalle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstagnachmittag gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle in Langenbrückener Lußhardtsiedlung.

Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigte der Eindringling das Vorhängeschloss der Lagerhalle und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren entwendete er einen Fahrzeuganhänger sowie eine Bodenrüttelplatte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Bad-Schönborn ist nun auf der Suchen nach Zeugen die zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich der Lußhardtsiedlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0725380260 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4438321