Bad Schönborn – Erheblich alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein erheblich alkoholisierter 24-jähriger Rumäne verursachte am Samstagabend in der Friedrichstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Der Mann war gegen 18.50 Uhr mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Durch den Aufprall wurde dieses auf einen weiteren Pkw geschoben. Nach dem Unfall fuhr der 24-Jährige weiter. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte er Pkw kurze Zeit später in der Nähe der Unfallstelle festgestellt werden. Zunächst gab ein 27-Jähriger an den Pkw gefahren zu haben. Der Unfallzeuge konnte ihn jedoch als Fahrer ausschließen. Kurz darauf wurde dann der 24-Jähriger als Unfallfahrer ermittelt. Ein Alcomattest ergab einen Wert von fast 2,6 Promille. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die weiteren Recherchen ergaben, dass dem 24-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war und ein Haftbefahl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe bestand. Nach Bezahlen der Geldstrafe und einer Sicherheitsleitung konnte der Mann die Wache wieder verlassen.

