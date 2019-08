Bad Schönborn- Fußgängerin angefahren

Anzeige

Bad Schönborn (ots) – Eine 72-jährige Fußgängerin ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Hafner Straße/ Östringer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte bei Grün die Straße überqueren, als der Autofahrer sie erfasste. Der Verursacher fuhr die Frau nach Hause, erst von dort wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

