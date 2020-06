Bad Schönborn – Gefährliche Körperverletzung unter Jugendlichen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 00:30 Uhr kam es in der Falltorstraße in Bad Schönborn – Mingolsheim zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen zum Nachteil eines 16-Jährigen.

Anlass des Zusammentreffens der Jugendlichen war offenbar eine Geburtstagsfeier, bei der auch Alkohol konsumiert wurde. Nach aktuellem Stand hielten drei bislang unbekannte Jugendliche den 16-Jährigen aus bislang unklarer Ursache fest und schlugen auf ihn ein. Der 16-Jährige erlitt Schwellungen im Gesichtsbereich, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ergriffen die drei Tatverdächtigen die Flucht.

Als der 16-Jährige an die Erziehungsberechtigten übergeben werden sollte, kam es zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung auf offener Straße. Die Familienstreitigkeit löste sich jedoch kurze Zeit später auf.

